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Terör örgütü PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti

PKK'lı teröristler tarafından 5 gün önce kaçırılan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz şehit oldu.

Terör örgütü PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz öğretmeni şehit etti

Bölücü terör örgütüne yakınlığıyla bilinen internet siteleri PKK'lı teröristler tarafından 5 gün önce kaçırılan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın öldürüldüğünü duyurdu.

MEMLEKETİNE GİDİYORDU
Şanlıurfa Siverek'te öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Olay, şehit öğretmenimizin Gümüşhane'ye hareket ettikten kısa bir süre sonra Erzincan-Tunceli yolu üzerinde gerçekleşmişti.

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YOLUNU GÖZLÜYORDU
Şehit öğretmenizin öğrencileri kaçırılma haberinin ardından büyük üzüntü yaşarken bir an önce öğretmenlerinin geri dönmesini bekliyordu.

Etiketler; #Necmettin Yılmaz
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