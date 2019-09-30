Diyarbakır HDP İl Binasında annelerin PKK'ya karşı direniş sürerken, PKK'dan kaçan ya da yakalanan teröristlerin ifadeleri de HDP-PKK ilişkisini gözler önüne seriyor. HDP'nin nasıl, PKK'nı kayıt bürosu gibi çalıştığını gösteren o ifadeleri getiriyoruz karşınıza

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini devam ettirme noktasında en önemli kaynağı "insan". HDP ise bu kaynağı sağlamak için önemli bir aracı.



Diyarbakır HDP İl binasıda evlat nöbeti tutan anneler, HDP-PKK bağlantısını her defasında dile getiriyor.



PKK'dan kaçan ya da yakalanan teröristler ise, ifadelerinde HDP-PKK ilişkisini, ayrıntılı bir şekilde aktarıyor.



Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki "N.K" kod adlı terörist, PKK'ya katılmak için bir arkadaşı ile HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi.



N.Ç daha sonra HDP'nin Diyarbakır il binasına gittiğini, ve ardından bir örgüt mensubu aracılığı ile 13 yaşında Irak sınırını geçerek örgüte katıldığını anlattı.



Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki terörist M.A ise, HDP Gençlik Kolları üyesi bir arkadaşının kendisini örgüte katılmak için ikna ettiğini, buluşmanın HDP Taksim ilçe binasında yapıldığını belirtti.



Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki "B.M" kod adlı terörist de ifadesinde HDP'nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek irtibat sağladığını ve ardından örgüte katıldığını söyledi.



2017'de yakalanan "V.R." kod adlı bir başka terörist, önce HDP HDP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki ilçe binasına gittiğini, ardından HDP Dİyarbakır İl örgütüne gönderildiğini, ve Suriye'ye götürüldüğünü anlattı.





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