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Terör örgütü PKK'nın keskin nişancısı  'Semziyan' sağ ele geçirildi

Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriyor. Yaklaşık üç haftadır süren Herekol Dağı'ndaki operasyonda terör örgütü PKK mensubu bir keskin nişancı sağ olarak yakalandı

Terör örgütü PKK'nın keskin nişancısı  'Semziyan' sağ ele geçirildi

Siirt'in Pervari İlçesi'nin Herekol Dağı kırsalında 12 Haziran'da PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe indiriyor.

Siirt Jandarma Özel Harekat Timi ve Şırnak Çakırsöğüt Komando Birliği'nin, yaklaşık üç haftadır süren Herekol Dağı'ndaki operasyonda terör örgütü PKK mensubu bir keskin nişancı sağ olarak yakalandı.

ulusal.com.tr, yakalanan teröristin kod adının 'Semziyan' olduğunu öğrendi.

Terörist ile birlikte beş adet jeneratör, bir adet roketatar, 14.5 MM doçka mühimmatı ile Şiyar tüfeği ele geçirildi.

 



ulusal.com.tr

Etiketler; #terör örgütü #pkk #keskin nişancı #semziyan
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Terör örgütü PKK'nın keskin nişancısı  'Semziyan' sağ ele geçirildi
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