Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden operatör İbişoğlu, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden operatör Harun İbişoğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

İş makinesi operatörü İbişoğlu'nun naaşı, helallik alınması için Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada, bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Harun İbişoğlu'nun 7 yaşındaki kızı Zeynep, 11 yaşındaki kızı Kübra'nın yanı sıra babası Mahmut ve annesi Aysel İbişoğlu ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Aysel İbişoğlu'nu kadın polisler teskin etmeye çalışırken, acılı baba Mahmut İbişoğlu ise vatandaşların desteğiyle ayakta durabildi.

Helallik alınmasının ardından İbişoğlu'nun cenazesi polis tören mangasının omuzlarında köy meydanına kadar taşındı. Harun İbişoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya yapılan saldırıda Harun İbişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 işçi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.



Başbakan'dan taziye

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan işçilerden Harun İbişoğlu'nun babasına başsağlığı diledi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Yüksekova ilçesinde iş makinelerini taşıyan konvoya PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Harun İbişoğlu'nun babası Mahmut İbişoğlu'nu telefonla aradı.

Başbakan Yıldırım, şehit babası İbişoğlu'na taziyelerini iletti.

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