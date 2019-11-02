Terör örgütü PKK, öğrencilere 29 Ekim gösterisi yaptıran öğretmen Seçil Yıldız'ı hedef aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu görüntülerle kutladılar. Ellerinde Türk bayrakları, yanlarındaki öğretmenlerinin hareketlerine eşlik ettileri.

Bu güzel gösteriyi Şırnak'ta görev yapan Seçil Yıldız, öğrencilerine yaptırmıştı. Öğrenciler de "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" marşıyla 29 Ekim çoşkusunu yaşamıştı.

Ancak görüntüler, terör örgütü PKK'yı rahatsız etti. Öğretmenin de içinde yer aldığı video PKK sitelerinde paylaşılıp Seçil öğretmen hedef alındı.

Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Seçil Öğretmen yalnız değildir", "PKK'nın en büyük korkusu kendilerini yok edecek olan eğitim", "Şehit Necmettin ve Aybüke öğretmenlerimizden sonra bir kayıp daha vermeyeceğiz" paylaşımları yapıldı.

Yetkililere, "Onun güvenliği hepimizin güvenliğidir" çağrıları yapıldı.

Yaşanan bu hadisenin ardından Seçil öğretmeni hedef gösteren profillere büyük tepki gösterildi. Terör yandaşları hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sessiz kalmadı. Perinçek Sosyal medya hesabından "Seçil Öğretmenler Türkiyemizin göz bebekleridir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, vatan aşığı nesilleri onlar yetiştiriyorlar. Bölücü terör örgütünün tehditleri boşunadır. Millet öğretmenlerinin yanındadır" paylaşımında bulundu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan da konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Hükümete çağrı yaptı.

Türkiye Gençlik Birliği de "Seçil Öğretmen TÜRKİYE'DİR! Çaresizsiniz, zavallısınız! Milyonlarca Seçil görev başında!" paylaşımı yaptı.

Seçil öğretmenin görev yaptığı, Öğündük köyünün muhtarı Şemun Vergili, başta kendisi olmak üzere bütün köy halkının öğretmene siper olduğunu söyledi.

Öğretmenin izne ayrıldığı öğrenildi.

ulusal.com.tr