Terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat darbesi

Güvenlik güçlerinin operasyonları PKK'ya büyük kayıp verdiriyor. Terör örgütü üyeleri, iyice köşeye sıkıştı.

Diyarbakır'da PKK'ya karşı operasyon yapıldı. Kayapınar'a bağlı bir köy arandı. 2 ayrı noktada arazide saklanmış çok sayıda mühimmat tespit edildi.

265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, dürbün, radyo, pusula ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Başarılı operasyonlar karşısında mücadele edemeyen teröristler, bir bir teslim oluyor.

Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan ve Suriye'nin kuzeyinden 5 PKK'lı daha kaçtı.

4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı da Nusaybin’de teslim oldu.

ulusal.com.tr