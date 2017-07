Türkiye’nin Afrin'e müdahale edeceğini açıklaması sonrasında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD’nin panik yaşadığı ve 24 saat nöbet tuttuğu öğrenildi.

Aydınlık’ın Suriye yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye’nin Afrin’e müdahaleye hazırlanması ve Suriye sınırına yığınak yapması terör örgütü PKK/PYD’de telaşa yol açtı. Türkiye Afrin’i işaret etse de sınırda başka bir yerden de vurabileceğini düşünen PKK/PYD’li teröristlerin, Türkiye sınırında bulunan Afrin, Telabyat, Ayn El Arab, Kamışlı gibi merkezlerde Türkiye’den gelebilecek bir harekata karşı 24 saat süreyle nöbete başladıkları belirlendi. Yerel kaynaklar Aydınlık’a yaptıkları açıklamada, “PKK/PYD’liler yaklaşık 15 gündür panik içindeler. Türkiye’nin nereden vuracağını bilemiyorlar. Her an bir saldırıyla karşılaşabileceklerini düşünüyorlar. Türkiye’den yapılan açıklamalar Türkiye’deki PKK’lılar tarafından kendilerine rapor ediliyor” dedi.



TÜRKİYE RUSYA ANLAŞMASI KORKUTTU



Terör örgütü PKK/PYD’nin Rusya’nın Türkiye ile anlaşmasından, Almanya’da G-20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’le Erdoğan’ın görüşmesinden endişelendiğini kaydeden yerel kaynaklar şu bilgileri verdi:



“Suriye küçük bir ülke. Bizim her yerde akrabalarımız vardır. Şu aralar can güvenliği sorunu olduğu için sık sık telefonla konuşuyoruz. PKK/PYD’nin elinde olan, belli ölçüde etkin olduğu Afrin, Ayn el Arab (Kobani), Telabyat, Kamışlı, Haseke gibi merkezlerdeki PKK/PYD’lilerin gündemlerinin ilk sırasında Türkiye’nin müdahalesi var. Türkiye müdahale ederse her şeylerini kaybedeceklerini bildikleri için iyice Amerikalılara sarılmış durumdalar. Türkiye müdahalesine karşı Amerikalılara adeta yalvarıyorlar. Afrin’de Amerikalılar etkin olmadığı için oradakiler iyice zorda. Rusların Türkiye ile birlikte hareket etmesi morallerini iyice bozmuş durumda. Kritik yerlere Suriye ve Rus bayrakları asıyorlar. En çok korktukları da Türkiye ile Suriye yönetiminin anlaşması. Türkiye ile Suriye ilişkiye geçerse işlerinin daha da bozulacağını düşünüyorlar.”



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN SALDIRILARI



Güvenlik kaynakları da terör örgütü PKK/PYD’nin panik içinde olduğunu doğruladı.



PKK’nın Türkiye’nin PYD bölgelerine müdahalesini engellemek için Türkiye içindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını vurgulayan güvenlik kaynakları şunları söyledi:



“Türkiye’nin Afrin’e müdahalesinin konuşulmaya başlaması, ABD’den bu konuda yapılan açıklamalar, Rusya’nın Suriye içindeki taktikleri Kandil’i harekete geçirdi. Kandil’den verilen talimatla Türkiye içinde saldırılarını arttırdılar. Pusu taktiği izleyerek çatışmaları büyütme, verebildikleri kadar zayiat verme, bölgede daha fazla kuvvet bulundurtma taktiği izliyorlar. Eylem alanlarını da yayarak Suriye’de PKK/PYD bölgelerine müdahaleyi önlemeye çabalıyorlar. Bu arada ABD de PKK/PYD’ye verdiği silahları arttırarak onlara destek veriyor.”



HABER SİTELERİNDE "TÜRKİYE SALDIRISI" HABERLERİ



Bu arada terör örgütü PKK/PYD'ye yakın haber sitelerinde her gün yeni bir "Türkiye saldırısı" haberi dolaşıma sokuluyor. Amaç, uluslararası kamuoyunu teyakkuza geçirmek. Uluslararası kamuoyunu yönlendirmeye çalışan birçok Batılı istihbarat örgütü denetiminde yer alan yabancı siteler de terör örgütü PKK'nın servis ettiği iddiaları haberleştiriyor. Batı kamuoyunda Türkiye'yi saldırgan göstermek amacıyla uzun süredir devam eden bir kampanya var. PKK'lı teröristlerin Batı başkentlerinde yaptığı gösterilerde de aynı temalar işleniyor.



ABD’DEN PKK’YI RAHATLATMA HAMLELERİ



ABD, bir yandan Türkiye, Rusya ve İran'ın öncülüğündeki Astana sürecini sabote ederek terör örgütü PKK'yı rahatlatmaya çalışıyor. Bir yandan da Türkiye'yi PKK bölgesine müdahale etmekten vazgeçirmek için çeşitli havuç ve sopaları masaya koyuyor. Ancak Ankara, Moskova ve Tahran arasında Suriye'nin toprak bütünlüğü mutabakatı devam ediyor. Rusya'nın tutumu önemli. Çünkü özellikle Afrin'de Rus askeri varlığı bulunuyor. Moskova, Şam ve Ankara arasında bir köprü rolü oynuyor. Öte yandan Rusya'nın PKK/PYD'ye, "Türkiye'nin bölgeye girmesini istemiyorsanız bölgeyi Suriye devletine teslim edin" önerisi getirdiği iddia ediliyor.



SALİH MÜSLİM, RUSYA'YA YALVARDI



Salih Müslim, Türkiye'nin Afrin'i bombalaması sonrası Rusya’ya çağrı yaparak kendilerini korumalarını istemişti. Salih Müslim, Rusya’ya, Afrin'de işbirliği yapmak istediklerini kaydederek, “Afrin her gün top atışlarıyla vuruluyor. Rusya'nın buraya üs kurarak bizimle işbirliği yapması gerekiyor" demişti.



