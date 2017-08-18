Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'ten kurtarılan Halep'in Bab ilçesine düzenlediği ''Grad'' füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.Kaynak: AA
AA muhabirinin Bab'taki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ''Grad'' füzeleriyle saldırdı.
Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab'taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.
Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor.
Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat'ta Bab'ı terör örgütü IŞİD'ten'ten kurtarmıştı.
Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı harekatı kapsamında terör örgütü IŞİD'ten kurtarılan Halep'in Bab ilçesine düzenlediği ''Grad'' füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.
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