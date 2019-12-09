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Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine  teslim oldu

GÜNDEM 09.12.2019, 18:24 09.12.2019, 18:31
Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine  teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri  eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere,bugün yenileri eklendi. " denildi.

Açıklama şöyle;

Sınırlamızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı  operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte  çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı.  Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri  eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere,bugün yenileri eklendi. 

Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha  Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı. 

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam ediliyor. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ulusal.com.tr

#ırak
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