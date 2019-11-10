Terör örgütünün mayın deposu bulundu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi tespit edildi.
GÜNDEM 10.11.2019, 21:32
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TSK'ye bağlı komandoların Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama tarama sırasında tespit edilen ve YPG/PKK tarafından kullanılan eğitim ve depolama tesisi içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. https://t.co/QdGKk9tdIf#MSB #TSK pic.twitter.com/kGr7fn9WAB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2019
Kaynak: AA
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