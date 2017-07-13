ADANA'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Konya'da dün yapılan operasyonda ölü ele geçirilen 5 IŞİD'li terörist ile irtibatlı ve örgüt adına faaliyet gösteren Meydan Grubu üyesi oldukları öne sürülen 10 kişinin evine sabahın ilk saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerince baskın yapıldı. Özel Harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdığı evlere giren ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.