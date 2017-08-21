Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, görev sonrası evlerine dönen korucu timi, Yaylak bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.
Saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı korucu, hastanede tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.