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Terör saldırısında 1 güvenlik korucusu yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Terör saldırısında 1 güvenlik korucusu yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, görev sonrası evlerine dönen korucu timi, Yaylak bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı.

Saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı korucu, hastanede tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #kulp #pkk
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