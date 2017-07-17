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Terör saldırısında yaralı kurtulmuştu

KONYA'nın Kadınhanı İlçesi'nde Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, 40 yaşındaki Erkan Kurşun, denetim noktasında minibüsün çarpması sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Erkan Kurşun'un, 2008 yılında kendi isteğiyle Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne atandığı ve 3'üncü yılında orada ekipler amirliğinde devriye görevi sırasında teröristlerin molotofla saldırısında kolundan yaralandığı ortaya çıktı.

Terör saldırısında yaralı kurtulmuştu
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Konya- Afyankarahisar karayolu Kadınhanı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi.  Bölge Trafik Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Kurşun, denetim noktasında rutin yol kontrol çalışmasını tamamladıktan sonra, dubaları toplamaya başladı. Kurşun, denetleme noktasının sonuna gittiğinde iddiaya göre, aşırı hızlı olan 30 yaşındaki Rufet Özalp, yönetimindeki 04 DÇ 429 plakalı minibüsle, polis memurunu fark etmeyip çarptı. Polis memuru kurşun çarpmanın şiddetiyle refüje fırlarken, savrulan minibüste refüje çıkıp durabildi.  Kasayı fark eden eden mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Sevk edilen sağlık görevlileri yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan Özalp ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından Kadınhanı Kaymakamı  Ercan Çiçek, olay yerine gelerek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

CİZRE, TERÖR SALDIRISINDAN YARALI KURTULMUŞ 

Şehit polis memuru Erkan Kurşun'un, 2008 yılında kendi isteğiyle Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne atandığı ve 3'üncü yılında orada ekipler amirliğinde devriye görevi sırasında teröristlerin molotofla saldırısında kolundan yaralandığı ortaya çıktı. Kurşun'un, son dönemlerde 3-4 kez yine Doğu Anadolu bölgesinde görev yapmak için dilekçe verdiği belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ KARAMAN'A DÜŞTÜ 

Şehit Kurşun'un acı haberi ise memleketi Karaman'daki babası Kadir ve annesi Fatma Kurşun ile ağabeyi Serdar Kurşun'a İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk tarafından verildi. Oğlunun şehit haberine aldıktan sonra fenalaşan anne Fatma Kurşun, hastaneye kaldırılırken, baba Kadir Kurşun'un Konya'ya gelmek için yola çıktığı öğrenildi. 1 çocuk babası şehit Kurşun'un, eşi Sunay Kurşun'un 1 hafta önce tatil için Almanya'ya gittiği belirtildi. 
 

Kaynak: DHA
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