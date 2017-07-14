Diyabakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Fırat Anlı tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fırat Anlı'nın tahliyesine karar verildi.



Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4'ü tutuklu 24 sanık ve avukatları hazır bulunurken, Anlı ise duruşmaya katılmadı.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına yönelik görüş bildirdi.



Duruşmada tutuklu sanıklar üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar ise beraatlerini talep etti.



Talepleri değerlendiren mahkeme, tutuklu sanık Anlı ve Abdullah Bal'ın tahliyesine, diğer tutuksuz sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



- İstenilen ceza



İddianamede, Anlı hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme" suçlarından da 31,5 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Diğer 50 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından yargılanıyor.