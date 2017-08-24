İncirlik Üssü'nden kalkan Amerikan İnsansız Hava Araçları'nın peş peşe düşmesi bazı soruları da beraberinde getirdi. Teknik çalışmalar sürerken terör uzmanı Abdullah Ağar'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ağar, İHA'ların "yok edici" adıyla isimlendirildiğini ve kalabalık alanlara düştüğü zaman daha ağır sonuçlara neden olabileceğini söyledi

Adana'daki İncirlik üssünden kalkan İnsansız Hava Araçları'nın kısa zaman aralıklarıyla düşmesi dikkat çekti. Amerikan İHA'sının düştüğü bölgede yaşayanların tedirginliği halen sürüyor.



İlk olay 18 Ağustos'ta Adana'da yaşandı. ABD Hava Kuvvetlerine ait bir İHA, kalkışından kısa süre sonra Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar köyü yakınlarına yere çakıldı.



Olayın yankıları sürerken, 4 gün sonra aynı kaza Şanlıurfa'da yaşandı. Yine İncirlik Üssü'nden kalkan İnsansız hava aracı, Viranşehir'de bir çiftçinin tarlasına düştü. Olayı aydınlatmak için teknik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.



Terör uzmanı Abdullah Ağar ise başka bir noktaya dikkat çekiyor. Ulusal Kanal için konuyu değerlendiren Ağar; "Bu İHA'lar yok edici ismiyle bilinir. Kalabalık alanlara düşseydi sonuçları ağır olabilirdi." diyerek uyarıda bulundu. Şanlıurfa'daki İHA işçilerin tarlada çalıştığı sırada düşmüş, olası bir faciadan kıl payı dönülmüştü.



ABD'de ordusuna ait İHA'ların tam olarak hangi nedenle düştüğü henüz netlik kazanmadı. Ağar, kesin değerlendirme yapabilmek için "Kaza kırım heyetinin raporuna ihtiyaç var." dedi.



Terör uzmanı Ağar, havadaki "yok edici" adıyla bilinen İHA'ların IŞİD ile mücadeIe kapsamında görev yaptığını söyledi. Ağar uçuş rotalarının Türk yetkililer tarafından da bilindiğini belirtti.



Düşen hava araçlarının incelenmesi işlemleri, Türk ve ABD'li yetkililerin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. İncirlikten kalkan İHA'ların, Suriye'deki terör örgütü YPG'ye bilgi verdiği yönündeki haberler ise konunun bir başka yönünü oluşturuyor. Terör uzmanı Ağar'a göre, bu iddiaların doğru kabul edilebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.



HABER: LALE DELİDAĞ

ulusal.com.tr