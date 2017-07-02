Terörden temizlendi, vatandaş akın etti. Tunceli'nin Munzur Çayı doldu taştı. Öte yandan Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da buz satışlarında rekor kırıldı.

Bu görüntüler, Akdeniz ve Ege sahillerinden değil. Görüntülerin adresi Tunceli'nin Munzur Çayı üzerinden.



Bir dönem terör örgütlerinin yuvası konumunda bulunan Munzur, Pülümür ve Kutuderesi'ndeki plajlar, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşların uğrak yeri oldu.



Vatandaşlar 40 derece sıcaklıkta serinlemeye çalıştı.



Afrika sıcakları rekorlarıda beraberinde getirdi. Antalya'da 88 yılın en sıcak günü yaşandı. 1929'dan bu yana ölçüm yapılan Antalya'da, bugün kaydedilen 45,4 dereceyle rekor kırıldı.



Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, Kuzey Afrika sıcaklarının da etkisini hissettirmesiyle buz satışları büyük oranda arttı.



13 kilogramlık buz kalıpları tanesi 5 liradan kapış kapış satıldı. Günde ortalama 30 ton buz satılıyor.





ulusal.com.tr