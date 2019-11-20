Teröre darbe: Üreticiye nefes, halka refah

Teröre vurulan darbe halka refah getirdi. Bölgede üretim faaliyeti arttı.

Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröre indirilen ağır darbe sonrası bölgede yeni fabrikalar kuruldu.

Bölücü terör örgütü PKK, vatan savaşı sürecinde ağır darbe aldı.

Başarılı operasyonlar örgütteki çözülmeyi de hızlandırdı.

Terörle kararlı ve başarılı mücadele bölge halkının refahı için de yeni fırsatlar doğurdu. Ağrı'da kurulan Tekstilkent bünyesinde 7 yeni tekstil fabrikası inşa edildi. 6 bin kişiyi istihdam edecek ünlü bir tekstil firmasına ait fabrikanın temeli de önümüzdeki günlerde atılacak.

Bütün bu işlemler tamamlandığında 1650 kişinin çalıştığı Tekstilkent'te 16 bin kişiye istihdam sağlanacak. Tunceli' 2015 yılında 8 bin olan çalışan sayısı 11 bin 500'e yükseldi. Mardin'de ise il genelinde 46'sı tekstil alanında olmak üzere 49 firma faaliyete geçti. 7 bin 95 kişi çalışmaya başladı. Tekstil sektöründe tescil işlemeleri bitmek üzere olan bir fabrikada da 2 bin kişi işe başlayacak.

Ayrıca bölgedeki terörist sayısının azalmasına karşılık turist sayısı arttı. 2015 yılı baz alındığında bölgedeki turizmde yüzde 141 artış meydana geldi.

Çarpıcı veriler İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe sunum raporunda yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı raporda FETÖ ile mücadeleye ilişkin bilanço da yer aldı.



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