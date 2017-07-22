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Terörist Fayık Güçlü öldürüldü

PKK'nın "askeri kanadı" HPG'nin sözde "askeri konsey" üyesi ve "Botan Sahası" sorumlusu "Serdem" kod adlı Fayık Güçlü'nün, Şırnak'ın Kato Dağı'na 4 Ekim 2016'da düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Terörist Fayık Güçlü öldürüldü

Fayık Güçlü ile birlikte 6 koruması da etkisiz hale getirildi.

PKK'nın, İçişleri Bakanlığı'nın turuncu arananlar listesinde yer alan ve başına 600 bin lira ödül konulan Güçlü'nün etkisiz hale getirildiğini, diğer teröristlerin moral bozukluğu yaşamaması için gizlediği ortaya çıktı.

(Sabah)

Etiketler; #terörist #pkk #Fayık Güçlü #serdem
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