Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK'ya 2014'te Diyarbakır kırsalında katıldıktan sonra örgüt içerisinde askeri ve siyasi eğitim alan "Berxwedan Bendur" kod adlı A.K'nin, Erzurum'un Çat ilçesinde gizlendiği bilgisine ulaştı.Kaynak: AA
A.K'nin ilçeye bağlı mahallelerde çoban kılığına girerek örgütsel faaliyet ve eylem için planlama yaptığını tespit eden ekipler, teröristi takibe aldı.
Ekipler, bir süre sonra Erzurum kent merkezinin Yunusemre Mahallesi'ndeki akrabasına ait bir evde gizlendiğini belirledikleri A.K'yi, özel harekat timlerinin de desteğiyle düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Operasyonda, A.K'nin ölümle tehdit ederek evlenmek amacıyla Şanlıurfa'dan kaçırdığı 16 yaşındaki B.A. da kurtarıldı.
Emniyete götürülen teröristin sorgusunun sürdüğü belirtildi.
Erzurum'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki bir terörist tarafından Şanlıurfa'dan ölümle tehdit edilerek kaçırılan 16 yaşındaki kız kurtarıldı.
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