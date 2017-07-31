Hakkari'de Yüksekova ilçesinde eylem hazırlığında olan S. P adlı teröristin yakalanmasıyla Yüksekova'da işlenen 4 cinayet aydınlatıldı. Teröristin gösterdiği noktalarda yapılan aramalarda da 14 kilo patlayıcıyı ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı, işlenen 4 cinayet aydınlatıldı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist operasyonla yakalandı.



Yakalanan terörist S.P'nin yer göstermesi sonucu PKK'ya ait 14 kilo patlayıcı ele geçirildi.



S.P'nin verdiği bilgilerle Yüksekova'da işlenen 4 cinayette aydınlatılmış oldu. Söz konusu 4 cinayetin E.A tarafından planlandığı ve cinayetlerin E.A ve beraberindeki bir terörist tarafından işlendiği tespit edildi.



Ayrıca S.P'nin verdiği ifadeler çerçevesinde, PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirildi.







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