Teröristler bulundukları bölgeden çıkarılmadı

Suriye'nin kuzeyinde çözüm aranıyor. Türkiye'nin yeni operasyon başlatması seçenekler arasında. Zira Türkiye ve Suriye için tehdit oluşturan PKK'lılar mutabakat kapsamında bölgeden çıkarılmadı.



22 Ekim'deki Soçi Mutabakatı kapsamında Türk ve Rus devriyeleri sürüyor. Son olarak 8. devriye de atıldı. Bölücü terör örgütü ise kışkırtma girişimlerinde bulunuyor. Türkve Rus askeri araçları teröristler tarafından hedef aldı, taşlı saldırıya uğradı. Türkiye bu konuda Rusya ile temas halinde.

Ankara mutabakat anlaşmalarının harfiyen yerine getirilmesini istiyor. Aksi halde operasyon kaldığı yerden devam edecek.

"Gereği yapılmazsa operasyon başlatırız" açıklaması da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu'nun bu açıklamasına Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yanıt verdi. Şaşkınlık duyduğunu söyleyen sözcü, mutabakata uyulduğunu belitti.

Türkiye Barış Pınarı Harekatını başlattıktan sonra, Rusya ve Amerika ile mutabakata varmıştı. PKK'lıların bulunduğu bölgelerden çıkarılması istemişti. Netice alınamadı. Barış Pınarı Harekatıda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı da bin 200'e yaklaştı. Mutabakatlardan sonuç alınamazsa operasyon kaldığı yerden devam edecek.

ulusal.com.tr