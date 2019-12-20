Terörle mücadele yemini ettiler

Mehmetçik, terörle mücadele destan yazıyor. Uzman erbaş adayları da yeni destanlar için yemin etti.

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında bin 136 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

Okulda 6 ay boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş adayları için yemin töreni düzenlendi.

Adaylara keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, tabanca, roketatar, el bombası ve uçaksavar atışı kursları da verilecek. Eğitimlerini başarıyla sürdüren adaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazanacak.

Törende komandolar, tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisi yaptı. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

Gösterilerinde Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Program, tören geçişiyle sona erdi.

Tören için yurdun dört bir yanından kente giden ailelerin gururu gözlerinden okundu.

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