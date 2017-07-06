Terörle mücadelede çok daha güçlü bir dönem başlıyor. Terör örgütlerine ağır darbe indiren güvenlik güçleri, yeni önlemler alıyor. Terörün temizlendiği kritik noktalarda üs bölgeleri kurulacak, mobil birlikler devreye sokulacak, birliklerin sayısı arttırılacak. Sınır güvenliği de üst seviyeye çıkarılacak.

Bu yaz terörle mücadele açısından çok sıcak geçecek.



Habertürk Gazetesi, eylül-ekim aylarından itibaren sınır içinde hudutlarda ve sınır ötesinde hayata geçirilecek yeni güvenlik ve terörle mücadele konseptini yazdı.



Buna göre, içeride ve dağlık arazide ağır darbe indirilen terör örgütüne yönelik süpürme-temizleme operasyonları hız kazanacak.



Sahadaki operasyonel kuvvetler yeniden yapılandırılacak. Operasyondaki birliklerin zinde tutulması, yorgunluğun giderilmesi amacıyla mobil birlikler devreye sokulacak.



Anlık istihbaratlarla hava destekli, karadan intikal yerine havadan indirme şeklinde operasyonlar düzenlenecek.



Öte yandan uçar-birlik ortak operasyonları için Jandarma-Polis Özel Harekât taburları oluşturuldu. Daha güçlü bir Türk ordusu için JÖH’lerle birlikte jandarma tugaylarının sayısı yüzde 40 oranında artırıldı.



Mehmetçiğin terörden temizlediği yerlerde ise askeri üs bölgeleri kurulacak. Böylece PKK’lılar geri dönüp üslenip, tahkimat yapamayacak.



Suriye sınırındaki güvenlik duvarı tamamlanmak üzere. İran sınırına da duvar örülüyor. Sızmalara karşı yüksek güvenlikli kontrollü alanlar oluşturuluyor.



İnsansız hava araçları, hava ve kara erken uyarı sistemleri, silahlı İHA’lar, termal kameralar yeni teknolojilerle birlikte kullanılacak. Yani sınırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden habersiz kuş uçamayacak.



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