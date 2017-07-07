CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil Adalet Yürüyüşü'nde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Erdoğan: AP'nin kararı bizi bağlamaz
Dev operasyon başlıyor
Dev operasyon başlıyor
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme
1,5 milyon euro bedelle... Emre Mor'da flaş gelişme

Tesla Avustralya'da dünyanın en büyük pilini yapacak

Tesla'nın Avustralya'da yapacağı dünyanın en büyük lityum iyon bataryası, 100 megawatt kapasiteye sahip olacak.

Tesla Avustralya'da dünyanın en büyük pilini yapacak

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, Avustralya'da dünyanın en büyük lityum iyon pilini yapacağını açıkladı.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'de düzenlediği basın toplantısında, Fransız enerji şirketi Neoen ile iş birliğinde üretecekleri pilin 100 megawatt kapasiteli olacağını söyledi.

Bataryanın 100 gün içinde tamamlanacağına işaret eden Musk, pilin şu ana kadar yapılan en büyük pilden 3 kat büyük olduğunu hatırlatarak "Tabii ki bazı riskler bulunuyor." dedi.

Dünya üzerinde şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesi 30 megawatt civarında.

Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da geçen yıl bir fırtına 24 saati bulan elektrik kesintisine yol açmıştı. Eyaletlerde sonraki aylarda da elektrik kesintileri yaşanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tesla #avustralya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul 15 Temmuz şehitlerini anacak
Sonraki Haber
Hatay'da bazı bölgeler "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.