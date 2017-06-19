Yine aynı bölge yine kandırılmış genç yaştaki çocuklar. 4 teröristtin ardından 2 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olma anına ilişkin görüntüleri basınla paylaşıldı. İşte Mehmetçik'in el uzattığı teröristler.

Siirt'in Herekol Dağı'nda iki terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Operasyon kapsamında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Mehmetçik, teröristlere teslim olun, yaşamayı şeçin çağrısında bulundu.



Teröristler de bu çağrıya uydu ve teslim oldu. İşte o görüntüler basına servis edildi.



Görüntülerde 2 PKK'lının çocuk yaşta olduğu görüldü. Teröristlerin ilk ifadeleri de olay yerinde alındı.



Örgüte zorla katıldığını belirtten teröristler kaçmak için fırsat bulamadığını söyledi.



ulusal.com.tr