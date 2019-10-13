Teslim olan terörist anlattı! İşte terör örgütünün gerçek yüzü

Bugün güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerden birinin ifadelerinin yer aldığı bir video, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

Teslim olan terörist şunları söyledi:

"BENİ ZORLA ARALARINA ALDILAR

Köyden Haseke'ye babamın tedavisi için gidiyorduk, yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kesti. 'Ya bize katılırsın ya da seninle babanı burada öldürürüz' dediler. Beni zorla aralarına aldılar.

Beni Resulayn'a götürüp bana silah ve mühimmat verdiler.

Türk askeri sınıra girdiği vakit, kendimi Türk askerlerine teslim ettim.

Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi muamele uyguladı.

Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler, Türk devletine, Türk askerine kendilerini teslim etsinler."

ulusal.com.tr