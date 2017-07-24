Elazığ'dan havalanan İnsansız Hava Aracı “ANKAö kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle düştü.
Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer bölgeyi sivil giriş çıkışlara kapatarak incelemelerde bulundular..
Güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik kordona altına alarak bölgeye giriş çıkışları yasakladı ve düşen insansız hava aracının incelenmek üzere 8.Kolordu Komutanlığı'na götürüldü.
Elazığ'da bu akşam saatlerinde test uçuşu için havalanan insansız hava aracı ANKA, teknik bir sorun nedeniyle düştü.
Elazığ'dan havalanan İnsansız Hava Aracı “ANKAö kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle düştü.
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