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Test uçuşu yapan ANKA düştü

Elazığ'da bu akşam saatlerinde test uçuşu için havalanan insansız hava aracı ANKA, teknik bir sorun nedeniyle düştü.

Test uçuşu yapan ANKA düştü

Elazığ'dan havalanan İnsansız Hava Aracı “ANKAö kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza nedeniyle düştü.

Kısa süre içersinde olay yerine gelen askeri yetkililer bölgeyi sivil giriş çıkışlara kapatarak incelemelerde bulundular.. 

Güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik kordona altına alarak bölgeye giriş çıkışları yasakladı ve düşen insansız hava aracının incelenmek üzere 8.Kolordu Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #anka #Elazığ
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