TFF'den saygı duruşu açıklaması

Spor camiası kenetlendi. Deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında yaşamını yitiren yurttaşlar anılacak.

Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.

TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar da ertelendi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Siyah Beyazlı kulüp, "Beşiktaş taraftarının atkı ve bereleri, BJK Kabataş Vakfı’nın organizasyonuyla Elazığ’a ulaştırılacaktır." duyurusu yaptı.

Sarı Lacivertliler de açıklamasında "Elazığ ve Malatya için birlik olma zamanı! Kadıköy Belediyesi tüm yardımları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sarı Kırmızılar twitterdan yaptığı paylaşımda; "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Bordo Mavili ekip de "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." mesajı paylaştı.

TFF, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'de 27 Ocak'ta oynanması planlanan Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi.

ulusal.com.tr