Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak eksiklerini tamamlaması için kulüplere ek süre verdi.

TFF Yönetim Kurulu’nun 26 Temmuz 2017 tarih ve 59 sayılı toplantısında alınan kararla, “Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’na Geçici 3. Maddeyi ekleyerek 31 Temmuz’da bitecek olan süreyi uzattı.



İşte eklenen geçici 3. Madde ve değişen 12. Maddenin 4. Fıkrası:



GEÇİCİ MADDE 3 – Kulüp Lisans Kurulu, bu talimatın 12. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını 2017-2018 futbol sezonuna ilişkin olarak en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar sonuçlandırmak ve açıklamak zorundadır. Kurul, bu Talimatın EkXII’si uyarınca Kulüplere önceki kararlarında vermiş olduğu süreleri toplantı tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.



MADDE 12 -(4) -Kurul, UEFA Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç mayıs ayının 10. günü; Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai kararlarını en geç temmuz ayının son iş günü sonuçlandırmak ve açıklamak zorundadır.



