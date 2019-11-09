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TGB, 10 Kasım'da Ankara'ya akın edecek

Türkiye Gençlik Birliği, 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde yurdun dört bir yanından Ankara’ya akın edecek. Binlerce TGB’li Mehmetçiğe destek için, “Selam Dur Türkiye” sloganıyla Atası'nın huzuruna çıkacak. Yürüyüş Güvenpark’tan başlayıp Anıtkabir’de sona erecek

GÜNDEM 09.11.2019, 20:49 09.11.2019, 20:50
TGB, 10 Kasım'da Ankara'ya akın edecek

Türk gençliği 10 Kasım’da mücadele ruhuyla Ata’yı anacak, Mehmetçiğe selam duracak.

Milli bayramları Türk halkıyla meydanlarda kutlayan Türkiye Gençlik Birliği bu kez 10 Kasım’a hazırlanıyor. TGB ve 95 üniversite topluluğu 10 Kasım’da Ankara’da buluşacak.

Güvenpark’ta başlayıp Anıtkabir’de sona erecek yürüyüşün sloganı ise “Selam Dur Türkiye”. Binlerce TGB’li genç, Mehmetçiğe destek vereceği bu yürüyüşte Başkent sokaklarını Türk bayraklarıyla donatmayı hedefliyor.

Aslanlı Yol’dan Ata’nın huzuruna çıkacak olan gençler tüm Başkentlileri yürüyüşe davet ediyor.

ulusal.com.tr

#tgb #10 kasım #ankara
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