TGB, 10 Kasım'da Ankara'ya akın edecek

Türk gençliği 10 Kasım’da mücadele ruhuyla Ata’yı anacak, Mehmetçiğe selam duracak.

Milli bayramları Türk halkıyla meydanlarda kutlayan Türkiye Gençlik Birliği bu kez 10 Kasım’a hazırlanıyor. TGB ve 95 üniversite topluluğu 10 Kasım’da Ankara’da buluşacak.

Güvenpark’ta başlayıp Anıtkabir’de sona erecek yürüyüşün sloganı ise “Selam Dur Türkiye”. Binlerce TGB’li genç, Mehmetçiğe destek vereceği bu yürüyüşte Başkent sokaklarını Türk bayraklarıyla donatmayı hedefliyor.

Aslanlı Yol’dan Ata’nın huzuruna çıkacak olan gençler tüm Başkentlileri yürüyüşe davet ediyor.

ulusal.com.tr