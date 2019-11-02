banner1198

banner1199

banner1197

TGB, Atatürk'ün huzurunda Türk askerine selam gönderecek

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 10 Kasım programını açıkladı. Gençler, Türk milletini Anıtkabir'de yürümeye ve Atatürk'ün huzurunda Mehmetçiğe selam göndermeye davet etti

GÜNDEM 02.11.2019, 14:14
TGB, Atatürk'ün huzurunda Türk askerine selam gönderecek

10 Kasım programlarını "Selam Dur Türkiye" sloganıyla açıkladılar.

Türkiye Gençlik Birliği, Anıtkabir'den Atatürk'ün huzurunda Mehemetçiğe selam gönderecek.

Gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyecek.

TGB, sosyal medyada bir etiket çalışması da yaptı. Bu çalışmayla Türk milleti Atatürk’ün huzurunda Mehmetçiğe selam göndermeye davet edildi.

Gençler, selam durarak, Mehmetciğe desteklerini bir kez daha gösterecek.

ulusal.com.tr

#tgb #türkiye gençlik birliği #atatürk #10 kasım
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P