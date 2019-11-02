TGB, Atatürk'ün huzurunda Türk askerine selam gönderecek

10 Kasım programlarını "Selam Dur Türkiye" sloganıyla açıkladılar.

Türkiye Gençlik Birliği, Anıtkabir'den Atatürk'ün huzurunda Mehemetçiğe selam gönderecek.

Gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yıl dönümünde Ankara Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyecek.

TGB, sosyal medyada bir etiket çalışması da yaptı. Bu çalışmayla Türk milleti Atatürk’ün huzurunda Mehmetçiğe selam göndermeye davet edildi.

Gençler, selam durarak, Mehmetciğe desteklerini bir kez daha gösterecek.

ulusal.com.tr