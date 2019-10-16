TGB'den ABD'li heyete protesto! "Mehmetçik yürüyor, Amerika titriyor"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'a Türkiye'nin yanıtı verdi. Türk gençliği, "Mehmetçik yürüyor, Amerika titriyor" dedi. Eylemin ardından Ulusal Kanal Muhabiri Çiydem Demir'e konuşan TGB Ankara İl Başkanı Anıl Eren Yıldız, "ABD'nin yaptırım kararını tanımıyoruz. ABD kaybetmiştir, PKK kaybetmiştir. Ordumuzun yanındayız" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 16.10.2019, 16:07
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nın önünde ABD'li heyeti protesto etti.
"MEHMETÇİK YÜRÜYOR, AMERİKA TİTRİYOR"
Türk gençliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşmesine tepki gösterdi.
Türk gençliği, "Mehmetçik yürüyor, Amerika titriyor" dedi.
"ABD KAYBETMİŞTİR, PKK KAYBETMİŞTİR"
Eylemin ardından Ulusal Kanal Muhabiri Çiydem Demir'e konuşan TGB Ankara İl Başkanı Anıl Eren Yıldız, "ABD'nin yaptırım kararını tanımıyoruz. ABD kaybetmiştir, PKK kaybetmiştir. Ordumuzun yanındayız" dedi.
ulusal.com.tr
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