TGB'den hayatını kaybeden Özdemir Nutku için başsağlığı mesajı! Özdemir Nutku kimdir
Cumhuriyetin, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bilim insanı, Türk Tiyatrosunun en önemli değerlerinden Özdemir Nutku hayatını kaybetti. Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Nutku'nun vefatı sebebiyle bir başsağlığı mesajı paylaştı
GÜNDEM 08.11.2019, 10:22
Sanatçı ve yazar Özdemir Nutku hayatını kaybetti.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Nutku'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı paylaştı.
TGB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetin, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bilim insanı, Türk Tiyatrosunun en önemli değerlerinden, kıymetli hocamız Özdemir Nutku'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Bıraktığı eserler başucumuzda olacak.
Özdemir Nutku genç kuşaklarla yaşayacak."
ulusal.com.tr
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