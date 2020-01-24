TGB Elazığ'a gitti

Türkiye Gençlik Birliği bugün Elazığ'da meydan gelen deprem için bölgeye gitti.

Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım Gençer Elazığ'daki vatandaşlara yardım etmek için bölgeye gittiklerini ifade etti.

Yıldırım Gençer ve beraberindeki heyet doğru biligileri aktarmak için de Sivrice'ye gidiyor.

Devlet kurumları ve yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde yaraların sarılmasına yardım etmek ve yurttaşlarımızı doğru bilgilendirmek için afet bölgesinde olacağız.