banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

TGB Elazığ'a gitti

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer'in başında bulunduğu TGB heyeti, deprem bölgesi Elazığ'a geçti

GÜNDEM 24.01.2020, 23:58 25.01.2020, 06:10
TGB Elazığ'a gitti

Türkiye Gençlik Birliği bugün Elazığ'da meydan gelen deprem için bölgeye gitti.

Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım Gençer Elazığ'daki vatandaşlara yardım etmek için bölgeye gittiklerini ifade etti.

Yıldırım Gençer ve beraberindeki heyet doğru biligileri aktarmak için de Sivrice'ye gidiyor.

Devlet kurumları ve yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde yaraların sarılmasına yardım etmek ve yurttaşlarımızı doğru bilgilendirmek için afet bölgesinde olacağız.

#tgb #genel başkanı #Yıldırım Gençer #Elazığ
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P