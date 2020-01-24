TGB Gaffar Okkan’ı Diyarbakır anneleriyle andı

Anma öncesi HDP Diyarbakır il binası önünde evlatları için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunan TGB’liler, Türk gençliğinin haklı eylemlerinde annelerin her zaman yanında olduğunu belirttiler.

Ziyaretin ardından açıklama yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Gaffar Okkan Türkümüzü ve Kürdümüzü birleştirdi. PKK’yla mücadele etti. O yüzden onu hedef aldılar ve katlettiler” diyerek “Diyarbakır Anneleriyle, Mehmetçik’le yaşıyor. Bizler de Türk gençliği olarak onun emanetine sahip çıkmak için buradayız.” ifadelerini kullandı.

“Gaffar Okkan, Uğur Mumcu, Eşref Bitlis, Bahriye Üçok Muammer Aksoy’u katledenler aynı merkezdir” diyen Gençer, “Bugün Gaffar Okkan’ın mücadelesi devam ediyor. Türkiye’yi bölmek isteyenler başarısız olmuştur” dedi.

Yıldırım Gençer son olarak şunları ekledi:

“Bugün Mustafa Kemal özünden kopartılarak anlatıldığı gibi Uğur Mumcu’yu da özünden kopartılarak anlatılıyor. Uğur Mumcuların, Gaffar Okkanların anısını yaşatmak için terörle mücadele en önde savaşacağız. Onlar Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye için mücadele ettiler.”

TGB’li gençler, Gaffar Okkan anıtına karanfil bırakarak anmayı tamamladı.

Yıldırım Gençer’in açıklaması şu şekilde:

Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ın katledilişinin 19. Yılında Diyarbakır’dayız. O Türkümüzü ve Kürdümüzü birleştirdi. Kürdümüzü kazandı, onları PKK’ya itmedi ve PKK’nın bitirilmesi için mücadele etti. O yüzden onu hedef aldılar ve katlettiler. Gaffar Okkan’ın fikirleri bugün yaşıyor. Diyarbakır Anneleriyle, Mehmetçik’le yaşıyor. Bizler de Türk gençliği olarak onun emanetine sahip çıkmak için buradayız. Diyarbakır Annelerimizle birlikteyiz bugün. Gaffar Okkan bugün hem Türk milletinin hem de gençliğin kalbindedir.

Uğur Mumcu,Gaffar Okkan, Eşref Bitlis, Bahriye Üçok veMuammer Aksoy’u şehit edenler aynı merkezdir. Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı birbirinden ayıramayız. Onlar ortak şehidimizdir. Uğur Mumcu’ya sahip çıkanlar Gaffar Okkan’a da sahip çıkmalıdır. Emperyalizm ikisini de hedef aldı. O yüzden Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu aynı amaç doğrultusunda şehit edildiler. Bugün onları hedef alanlar kazanamadı. Bugün kimse Türkiye’yi bölemez, bölemeyecek.

Bugün Mustafa Kemal özünden kopartılarak anlatıldığı gibi Uğur Mumcu’yu da özünden kopartılarak anlatılıyor. UğurMumcuların,Gaffar Okkanların anısını yaşatmak için terörle mücadele en önde savaşacağız. Onlar Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye için mücadele ettiler.

Annelerimiz eylül ayından beri çok şanlı ve onurlu bir mücadele veriyor. Onlara saldıranları biz ciddiye almıyoruz. Bugün Türkiye annelerin arkasında birleşiyor. Türkiye Gençlik Birliği olarak bugün annelerimizin yanına geldik, yarın da Türkiye Liseliler Birliği Diyarbakır Annelerini ziyaret ederek karnelerini verecek. Kimse onların mücadelesini kirletemez. Onların çok haklı bir talepleri var:Evlatlarının PKK’nın elinden kurtarılması. Buraya gelmeyenler anneler hakkında yanlış sözler sarfediyorlar. Ama buraya gelseler annelerin mücadelesini görebilirler. Bütün Türk milletine çağrımızdır: Gelin annelerimizin mücadelesine destek verin. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Türkiye’nin mücadelesidir.Devletimizin de verdiği mücadeleyle evlatlarına kavuşan annelerimiz oldu. Diğer tüm annelerimizin de evlatlarına en kısa sürede kavuşmasını diliyoruz. PKK tamamen bitene kadar bu mücadele devam etmeli. Biz de üniversitelerde bu mücadeleye sonuna kadar destek olacağız.