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TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den 30 Ağustos mesajı

Türkiye Gençlik  Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen, 30 Ağustos Zafer Bayramı için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

TGB Genel Başkanı Cem Dikmen'den 30 Ağustos mesajı

“Bize bu mirası bırakan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Böyle cesur bir milletin ferdi olmaktan her daim gurur duyuyoruz. Ve söz veriyoruz: Şanlı tarihimizi yeni zaferlerle taçlandıracak, bağımsız Türkiye'yi inşa edecek, Atamızın emanetine layıkıyla sahip çıkacağız!”İfadelerini kullanan Dikmen’in 30 Ağustos mesajının tamamı ise şöyle:

“30 Ağustos Zaferimizin 95. Yılı kutlu olsun!

Büyük milletimiz 95 yıl sonra yeniden büyük zaferlere koşuyor. 

Dün yedi düvele geçit vermeyen Türk Ordusu ve Türk milleti, bugün de Suriye'nin kuzeyinde ve sınırlarımız içerisinde bütün cephelerde büyük bir mücadeleyle terörü eziyor, ABD emperyalizmine geçit vermiyor!

Dün elindeki tırpanı, eskimiş silahı, sırtında topu, kucağındaki bebesiyle vatanını savunan cesur milletimiz, bugün de şanlı Türk ordusuyla, polisiyle, yüreğiyle meydanlarda vatan savaşı veriyor. 

Bize bu mirası bırakan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyoruz. Böyle cesur bir milletin ferdi olmaktan her daim gurur duyuyoruz. Ve söz veriyoruz: Şanlı tarihimizi yeni zaferlerle taçlandıracak, bağımsız Türkiye'yi inşa edecek, Atamızın emanetine layıkıyla sahip çıkacağız!”

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cem dikmen #tgb #Türkiye Gençlik  Birliği
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