PKK’lı teröristler tarafından Köprüyanı Mahallesi’nde pusuya düşürülerek şehit edilen Maçkalı Eren Bülbül onbinlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı. 15 yaşındaki kahraman Eren, Merkez Cami’nde yapılan tören sonrası vatanseverlerin omuzlarında aile kabristanlığında toprağa verildi. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen de onbinlerce vatandaş ile birlikte törene katılanlar arasındaydı.

PKK’lı teröristler tarafından Köprüyanı Mahallesi’nde pusuya düşürülerek şehit edilen Maçkalı Eren Bülbül onbinlerce vatandaşın katılımı ile son yolculuğuna uğurlandı.



15 yaşındaki kahraman Eren, Merkez Cami’nde yapılan tören sonrası vatanseverlerin omuzlarında aile kabristanlığında toprağa verildi.



TGB Genel Başkanı Cem Dikmen de onbinlerce vatandaş ile birlikte törene katılanlar arasındaydı.



Dikmen yaptığı açıklamada, "Eren kardeşimizin cesareti ve vatan sevgisi, artık bizlerin yüreğinde yaşamaya devam edecek. Eren kardeşimizin cesareti ve vatan sevgisi, artık bizlerin yüreğinde yaşamaya devam edecek" dedi.



HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR



Türk milletinin teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan cesaretle direndiğini söyleyen TGB Genel Başkanı Cem Dikmen "PKK terör örgütünün dün Maçka’da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül kardeşimizin cenaze törenine geldik. Gördüğümüz tablo şudur: Türk milleti teröre karşı hiçbir ayrım yapmadan cesaretle direniyor! Eren kardeşimizin acısı her daim yüreğimizde olacak. Onun seve seve canını feda ettiği bu vatanı, ne gerici ne de bölücü terör örgütlerine teslim edeceğiz. Türk gençliği, ülkemizin üzerinde oynanan hain plânların farkındadır. Dün olduğu gibi bugün de bu planlara geçit vermemek üzere vatan savaşının en ön mevzisindedir. Eren kardeşimizin cesareti ve vatan sevgisi, artık bizlerin yüreğinde yaşamaya devam edecek. Eren kardeşimizin cesareti ve vatan sevgisi, artık bizlerin yüreğinde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.



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