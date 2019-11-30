TGB'nin birlik yemeği gençleri birleştirdi

Farklı siyasi partilerin yöneticileri bir araya geldi. Ortak vurgu "vatan" dı.

Yemeğe, Vatan Partisi adına Genel Başkan Yardımcıları Nusret Senem ve Tülin Oygür ile Ankara İl Başkanı Aykut Diş katıldı. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Cengiz, Ankara Temsilcisi Eray Çelebi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan da yemekte hazır bulundu.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türk Gençliğinin ortak paydasına dikkat çekti.

TGB’nin yemeği farklı siyasi partilerden gençleri bir araya getirdi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sezer Özseven, Ak Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ömer Cihat Mert ve CHP Ankara Gençlik Kolları Başkanı Denizhan Bozkurt davetliler arasındaydı. Katılımcılar birlik mesajı verdi.

Yemekte Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Cengiz de konuştu.

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