TGB'nin büyük yürüyüşü başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında anılıyor. Türk milleti 10 Kasım’da tek yürek oldu, Ata’sına yürüyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, Türkiye Gençlik Birliği’nin öncülüğünde Mehmetçiğe selam durmak için Ankara Güvenpark’ta buluştu.



“Selam Dur Türkiye” sloganıyla Anıtkabir’e yürüyecek olan TGB’liler, Atatürk’ün huzuruna çıkıp asker selamı verecek, cephede savaşan Mehmetçiğin yanında olduklarını ilan edecekler.

TGB GENEL BAŞKANI YILDIRIM GENÇER'İN AÇIKLAMASI

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer yürüyüş öncesi konuştu.

Gençer'in açıklaması şöyle;

Değerli basın emekçileri, kıymetli Ankara halkı,

Kurucu önderimiz, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 81. Ölüm yıl dönümünde saygıyla, özlemle ve hasretle anıyoruz.

81 yıl geçti aradan, fakat Atatürk hala ayakta, dimdik karşımızda.

Atatürk’ü gözyaşlarımızda, üzüntülerimizde aramayalım.

Nerede mi Atatürk?

Barış Pınarı Harekatında terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçiğimizin mücadelesinde yaşıyor.

Şırnak’ta, Diyarbakır’da, Akçapınar’da, Tel Abyad’da, Afrin’de, askerimizin savaşma iradesinde yaşıyor.

Diyarbakır’da evlatlarını HDP/PKK zulmünden kurtarmak için 68 gündür kahramanca direnen annelerimizin korkusuz bakışlarında yaşıyor.

Gençliğe Hitabeyle, Cumhuriyetimizi, cennet vatanımızı emanet ettiği Türk Gençliğinin bilincinde yaşıyor.

Ve siz değerli vatanseverlerin yüreğinde, mücadelesinde yaşıyor.

Atatürk sadece, Türk Milletinin kalbinde değil, insanlığın emperyalizme karşı bağımsızlık aşkında yaşıyor.

İnsanlık yaşadıkça, insanlığın özlemleri yaşadıkça, Mustafa Kemal Atatürk yaşayacak!

Değerli vatanseverler, Atatürk, bir çözümün ve programın adıdır.

Emperyalizme karşı bağımsızlığın adıdır.

Sorunlar, Atatürk gibi çözülür.

Savaşlar, Atatürk gibi yapılır.

Devrimler, Atatürk gibi gerçekleştirilir.

ABD’ye ve onun kukla terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz ikinci istiklal savaşımızı ancak Atatürk gibi olarak zafere ulaştırabiliriz.

Hatırlayalım, Atatürk, Kurtuluş savaşımızda İngilizlere, Fransızlara ve onların kışkırttığı terör gruplarına göz açtırmış mıdır?

İçeride, milletimizin birliğini hedef alanlara taviz vermiş midir?

Teröre özgürlük tanımış mıdır?

İşte Kurtuluş savaşımızın zafer parolası buradadır.

Buradan sesleniyoruz. Bu kahramanca mücadelemizi kesin zaferle sonuçlandırmak için terörle daha kararlı mücadele edelim.

Terör örgütünün meclis uzantısı HDP’ye özgürlük tanımayalım.

Tıpkı Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi komşularımızla birlik halinde emperyalizmi yenilgiye uğratalım.

Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıralım!

Değerli Türk Milleti,

Atatürk’ü istismar edenler de var elbette.

Atatürk maskesine gizlenerek, terörle, HDP’yle işbirliğini savunuyorlar.

Atatürk maskesiyle, emperyalizme, ABD’ye teslim olmayı milletimize sunuyorlar.

Hangi tarih, hangi kitap Atatürk’ün teröre özgürlük tanıdığını yazmıştır, göstermiştir?

Emperyalizmle işbirliği yapan Atatürkçü olur mu?

Sözde Ermeni Soykırım yalanını savunan Atatürkçü olur mu?

Diyarbakır annelerini görmezden gelip, hakkınızı başka kapıda arayın diyen Atatürkçü olur mu?

Savaşmayan Atatürkçü olur mu?

57 yıllık ömrüne nice zaferler sığdıran büyük önderimiz, bizlere sadece vatanı değil, bağımsızlık çizgisini emanet etti.

Terörle mücadelede tavizsiz olmayı emanet etti.

Türk Gençliği olarak, milletimize söz veriyoruz.

Türkiye’yi teröre teslim etmek isteyenlere karşı Mehmetçik ruhuyla savaşacağımıza söz veriyoruz!