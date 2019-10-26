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TGB Soner Polat GGYK'sı başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatansever gençler, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) Ankara'da düzenlediği Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu (GGYK) toplantısında bir araya geldi. Ankara Türk-İş Konferans Salonunda başlayan toplantıda TGB üyesi yüzlerce genç, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK'ya karşı vatan savaşı veren Mehmetçiğe selam gönderdi

GÜNDEM 26.10.2019, 11:25 26.10.2019, 11:28
TGB Soner Polat GGYK'sı başladı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatansever gençler, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) Ankara'da düzenlediği Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu (GGYK) toplantısında bir araya geldi.

Ankara Türk-İş Konferans Salonunda başlayan toplantıda TGB üyesi yüzlerce genç, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK'ya karşı vatan savaşı veren Mehmetçiğe selam gönderdi.

TGB'li gençler, GGYK toplantısının adına 30 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybeden Mavi Vatan kahramanı Amiral Soner Polat'ın ismini verdi.

ulusal.com.tr

#tgb #soner polat #ankara
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