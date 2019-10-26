TGB, Türk-İş ve TBB'den Mehmetçik'e Selam

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da toplantıya gelerek gençlere seslendi.

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce genç, Ankara Türk-İş Genel Merkezinde TGB Amiral Soner Polat Genel Yönetim Kurulu toplantısında bir araya geldi.

TGB’li gençler, toplantıya Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK’ya karşı vatan savaşı veren Mehmetçiğe selam göndererek başladı. TGB’liler toplantı devam ederken yaptıkları basın açıklamasında siyasi partilerden kitle örgütlerine, Türkiye’nin bütün kuvvetlerini PKK’nın bitirilmesi için birleşmeye çağırdı.

Gençer toplantı arasında, TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde “Hedef tek ve net, PKK Bitirilecek” başlığıyla bir basın açıklaması gerçekleştirerek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki mücadelesine destek verdi ve hedefin PKK’nın bitirilmesi

Açıklamayı yapan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Türk Ordusu ABD terörünün şakağına namluyu dayamıştır. Bu namlu mukaddestir ve mübarektir. Yıllardır hainlik içinde Mehmetçiğe ABD kurşunu sıkan PKK’nın kaçmaktan başka bir çaresi kalmamıştır. Şimdi sırada PKK’nın tamamen bitirilmesi vardır. Bu ülkemiz açısından büyük zaferlerin işaretidir.” dedi.

ATALAY: MİLLİ GENÇLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Toplantıya katılan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Bugün milli gençlere ihtiyaç var. Size ihtiyacımız var, inançlı gençliğe ihtiyacımız var. Bu ülke var olduğu sürece dünyaya iyilik yapmaya devam edecek.” dedi Atalay, “Milli gazeteciye, milli sendikacıya ihtiyaç var. Benim önceliğim Türkiye. Benim önceliğim temsil ettiğim insanlar. Milli meselelerde dik durmaya devam edeceğiz. Bu ülkede maskeyle gezinen gazeteciler var siyasetçiler var. Bu maskeleri yırtmamız gerekiyor. Altından ABD bayrağına battaniye gibi sarılanlar çıkıyor. Türkiye’nin Türk-İş’e nerede ihtiyacı varsa orada olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır’da Hendek savaşları başladı, oradaydık. Çanakkale’de 1 Mayıs yaptık. 15 Temmuz oldu Tandoğan’a gittik. Afrin oldu Hatay’a gittik. Türkiye’nin Türk-İş’e nerde ihtiyacı varsa biz oradayız. Türk-İş işçiden yanadır, Türkiye’den yanadır. Burası işçinin evidir, talebenin evidir, gençliğin evidir, sizin evinizdir. Her zaman emrinizdeyiz.”

FEYZİOĞLU: GÖREV BELGEMİZ GENÇLİĞE HİTABEDİR

“Türkiye’nin sigortası geleceğin teminatı Türk gençliğini Atatürk gençliğini saygıyla selamlıyorum.” sözleriyle konuşmasına başlayan TBB Başkanı Feyzioğlu, Görev belgesi gençliğe hitabe olan bu gençliğin önünde saygıyla eğiliyorum. Asla hainlerden olmadınız. Asla onlara taviz vermediniz, vermeyeceksiniz. Bugün geleceğe umutla bakıyorsak arkasında TGB vardır.” diyerek konuşmasına devam etti.

Feyzioğlu, "Türkiye, sadece bölgenin değil dünyanın dengelerini değiştirecek şekilde doğu Akdeniz’de dört gemiyle ve donanmasıyla hidrokarbon aramaktadır. FETÖ’nün Silivri’ye attığı, TGB’nin ve vatanseverlerin yeniden çıkarttığı komutanların komuta ettiği donanma. Dogu Akdeniz’in petrol yatakları barındırması ve uzerinden enerji yollarının gecmesi terör koridoru acmak istemelerinin sebebidir. Mevcut terör koridoru doğu Akdeniz’e açılması İçin büyük zorunluluktur. Diğer yanı da Çin’den İran’dan Rusya’dan İsrail’i korumasıdır. İşte Türk askeri Barış Pınarı Harekatıyla, bu 8 yolluk projeyi 8 günde çöpe attı.” dedi. Kendisine yönelik saldırılara da değinen Feyzioğlu, “Tabi ki saldirilar iftiralar olacaktir. Ama bir söze bakarım söz mü diye bir söyleyene bakarım insan mı diye. Saldıranların kim olduguna baktigimizda FETÖ’nün, PKK’nın, DHKPC’nin ortak mekanizmasi olduğunu görüyoruz. Troll mantığı da budur. Gafil olmamak için bu birliktelik bu fikir paylaşımı ortak saldırılara ortak düşmanlara karşı strateji oluşturma omuz omuza olmak çok önemlidir.Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunların tamamı birbiriyle yukarıdan birleşmekte ve ortaklaşmaktadır. Bu dava yolunda yürüdüğünüz için size teşekkür ediyorum. Bizi vurabilirler kurabilirler hesabının üstünde hesap vardır.Türk gençliğinin önünde bir kez daha söz veriyorum Metin Feyzioğlu’nun görev belgesi Gençliğe Hitabedir.” dedi.

GENÇER: TGB MİLLİ KUVVETLERİN KALKANIDIR

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Ergün Atalay ve Metin Feyzioğlu’na teşekkür ederek, “Sayın başkanlarımız bugün Türkiye gemisinde verdikleri mücadelede en öndedirler. Bu yüzden hedeftedirler. Ancak kararlılıkları ve duruşlarıyla Türk Millleti’ne ve Türk Gençliğine güven vermektedirler. Bu yüzden hedefteler. Onlara söz veriyoruz, Milli kuvvetlerin, Türk Gençliği, başkanlarımızın ve kurumlarımızın kalkanıdır. Devletimizle, milletimizle, Mehmetçiğimizle birlikte bu mücadelesnin her zaman en önünde olacağız ve zaferler kazanacağız” dedi

TOPLANTIYA AMİRAL SONER POLAT İSMİ VERİLDİ

TGB’liler, yakın zamanda hayatını kaybeden, Amiral Soner Polat’ı da unutmadı. Yüzlerce genç oy birliğiyle toplantının ismini “Amiral Soner Polat Genel Yönetim Kurul Toplantısı” olarak karar altına aldı.

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