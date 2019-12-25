TGB uyarmıştı! O gösteri engellendi

Marjinal örgütlerin yeni maskesi Las Tesis hareketine Ankara Üniversitesi'nde izin verilmedi.

PKK/HDP sempatizanı bir grup öğrenci, Ankara Üniversitesi'nde kadın sorunlarının suistimal edildiği "Las Tesis" dansı yapacağını duyurdu. Türkiye Gençlik Birliği girişime anında yanıt verdi.

Hdp uzantısı örgütlerin çağrısına Ankara Üniversitesi öğrencileri ilgi göstermedi. Provokatif gösteriye sadece 7 kişi katıldı. Onlar da emniyet güçleri ve okul güvenliği tarafından durduruldu. Eylemciler göz altına alındı.

Eylemin engellenmesinin ardından PKK sempatizanları boş durmadı. Terör örgütü yandaşları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türkiye Gençlik Birliği üyelerine saldırı girişiminde bulundu. Girişim Düşünce ve Edebiyat Öğrenci Topluluğu'nun "Kendi Diliyle Kavrulmak" adlı söyleşisi öncesi yapıldı.

Türkçe'nin öneminin anlatıldığı söyleşinin konuğu Yazar Kemal Ateş oldu. Söyleşi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. TGB üyeleri saldırı girişiminde bulunan grubu etkinlik alanından uzaklaştırdı.

ulusal.com.tr