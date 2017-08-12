TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
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TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor

Diyarbakır Bismil'e bağlı Aslanoğlu köyünde okul yapan ve Malatya köylerinde kayısı toplayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri bu kez Giresun'da. Gençler, Tirebolu ilçesinin Sekü köyünde fındık toplayarak köylülere yardım etti

Türkiye'nin dört bir tarafından Giresun'a giden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri , yaz tatilini fındık toplayarak geçiriyor.

Onlarca üniversite öğrencisi sabah erkenden iş başı yaparak fındıkları toplamaya, toplanan fındıkları taşımaya koyuluyor.

TGB üyeleri fındık toplama etkinlikleriyle dayanışma, yardımlaşma ve ekip çalışmasını da pratikten öğreniyor.

Fındıklığın sahibi Avukat Feride Yılmaz da, emeklerinin karşılığında bu seneki hasat gelirlerini TGB üyelerine vereceğini söyledi. 

Gençlerin fındık kampı, 15 Ağustos'a kadar Ordu ve Giresun'da devam edecek.

HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #fındık #giresun
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