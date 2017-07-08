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TGB ve TLB, yaz kamplarında buluşuyor
TGB ve TLB, yaz kamplarında buluşuyor

TGB ve TLB, yaz kamplarında buluşuyor

Atatürkçü vatansever gençler,geleneksel hale gelen TGB/TLB yaz kamplarında buluşuyor.

TGB ve TLB, yaz kamplarında buluşuyor

Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği, beraber ürettiği, paylaştığı, eğlendiği  yaz kamplarının tarihlerini duyurdu.

TGB her sene gerçekleştirdiği yaz kamplarını bu sene 17 Temmuz Aydın Kuşadası ve 24 Temmuz Muğla Göcek'te düzenleyecek. Atatürkçü vatansever gençler bu kamplarda sabah sporuyla güne başlayacak , yemekleri beraber hazırlayıp bulaşıkları beraber yıkayacak.Grup çalışmalarının ağırlıkta olduğu; fotoğrafçılıktan, tiyatroya, ritimden, yaratıcı okumaya, JeetKuneDo’dan grafik tasarıma kadar düzenlenecek olanatölyelerleöğrenirken tartışacak, tartışırken eğlenecek.

LİSELİLER PAYLAŞMAYA ÇAĞIRIYOR

Türkiye’nin farklı bölgelerindenyüzlerce liselinin bir araya geleceği TLByaz kampı 8-14 Ağustos tarihleri arasında Manavgat’ta yapılacak. Liseliler bir yandan yapılan turnuvalar ve düzenlenen yarışmalarla eğlenecek bir yandan da yapılantartışmalarla, verilen eğitimlerle bilgisine bilgi katacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #tlb #yaz kampı
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