TGB'den o vekillere sert tepki
Meclis'te Las Tesis eylemi yapan vekillere sert tepki geldi. Denizli'de Türkiye Gençlik Birliği, devlete ve güvenlik güçlerine 'Katil' diyen vekillere tepki gösterdi. Kadını ve erkeğiyle ülkemizin gerçek gündemini açıklayan TGB'liler, "Türk Kadının gözünü siyah bantla kapatamazsınız!" dedi.
GÜNDEM 23.12.2019, 21:11 23.12.2019, 21:19
Vekiller, meclis sıralarından emperyalizm dayatması Las Tesis eylemi yaptı. Yanıtını asillerden aldı.
Denizli'de Türkiye Genlik Birliği, devlete ve güvenlik güçlerine 'katil' diyen vekillere sert tepki gösterdi.
Gençler, Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptıkları basın açıklamasıyla Türk Kadının gerçek gündemini açıkladı.
Açıklamayı Kadın Kolları Başkanı Büşra Ezgi Duman yaptı.
Duman, Türk Kadının devlete, polise ve yargıya asla düşman olmadığını, çünkü çözümün burada olduğunu vurguladı.
ulusal.com.tr
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