TGB'den o vekillere sert tepki

Vekiller, meclis sıralarından emperyalizm dayatması Las Tesis eylemi yaptı. Yanıtını asillerden aldı.

Denizli'de Türkiye Genlik Birliği, devlete ve güvenlik güçlerine 'katil' diyen vekillere sert tepki gösterdi.

Gençler, Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptıkları basın açıklamasıyla Türk Kadının gerçek gündemini açıkladı.

Açıklamayı Kadın Kolları Başkanı Büşra Ezgi Duman yaptı.

Duman, Türk Kadının devlete, polise ve yargıya asla düşman olmadığını, çünkü çözümün burada olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr