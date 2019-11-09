THY'den Atatürk'e özel video

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.

Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi lise öğrencileri, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Yaklaşık 120 öğrenci ve 7 öğretmeninin katılımıyla okul bahçesinde, 10 Kasım yazısını oluşturdu.

Aynı görüntüler Sivas'ta da kameralara yansıdı.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin de seslendirildiği koreografi, büyük beğeni kazandı.

ulusal.com.tr