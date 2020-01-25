THY'den deprem bölgelerine ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu iki şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

SunExpress ücretsiz değişiklik imkanı sunuyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle İzmir - Malatya seferlerinde yolcularına ücretsiz değişiklik imkanı sunuyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler. 24 Ocak 2020 tarihi ve öncesinde İzmir kalkışlı Malatya seferlerine bilet rezervasyonu yapmış olan SunExpress yolcuları, 24 Ocak- 2 Şubat arasındaki tüm İzmir – Malatya uçuşlarına bilet rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını da ücretsiz olarak ulaştıracak.

Malatya uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve deprem bölgesine yardım göndermek isteyen SunExpress misafirleri 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayabilecekler.