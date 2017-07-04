THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağının yarından itibaren kaldırılmasıyla bir engelin daha aşılmış olacağını kaydetti.

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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik



İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneğini ziyaret eden Aycı, "Özellikle hükümetimiz başta olmak üzere, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanımız, Sayın Başbakanımız ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya çok ciddi destek verdiler. Bu yasağın kalkması için ilgili tüm kurumların başında bulunanlar destek verdi." diye konuştu.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tomografi cihazını Atatürk Havalimanına getirerek, çok önemli bir adım attığını, THY'nin yolcularına yasağı hissettirmemek için bazı yeniliklere gittiklerini ifade eden Aycı, güvenliğe dair cihazların kurulması, uygulanması konusunda ABD'li mercilerle temaslarını yakın şekilde devam ettirdiklerini bildirdi.



"Bir engeli daha beraberce aşmış olacağız"



Aycı, bu sürecin en sonunda nihayete erdiğine dikkati çekerek, "İnşallah yarından itibaren de bu süreci geride bırakmış olacağız. Bir engeli daha beraberce aşmış olacağız." dedi.



Türk turizminin yükselişini ve ayak seslerini yeniden duymaya başladıklarını kaydeden Aycı, havacılık sektörünün çift haneli rakamlarla büyümeyi konuştuğunu, THY'nin de artık çift haneli rakamlarla büyümeyi yeniden gündemine aldığını aktararak, ülkede birlik, düzen ve istikrar devam ettiği müddetçe havacılık sektörünün ve şirketlerin büyümeyi sürdüreceğini dile getirdi.



"ABD uçuşlarında yolumuza inşallah devam edeceğimiz için mutluyum"



ABD'nin ardından İngiltere uçuşlarında da söz konusu yasağın kalkması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aycı, "Bu yasağın kaynağı olan ABD, yapılan çalışmaları olumlu değerlendirip, kafi görüp bu yasağı kaldırıyorsa tabii olan diğer ülkelerin de bunu takip etmesidir ama her ülkenin kendi egemenlik hakları var. Her ülke kendisi değerlendirir, bu anlamıyla kendi kararını verir. Biz, girişimlerimize devam ederiz." diye konuştu.

Yasağın ardından ABD seferlerinde yapılacak uygulamaların ancak yarından itibaren görülebileceğini, yetkili otoritelerle beraber uygulamanın yeni halinin tatbik edileceğini ifade eden Aycı, şöyle konuştu:



"Bu konuda en iyi aramayı, taramayı gerçekleştiriyoruz. En hassas incelemeleri yapıyoruz. O şekilde yolcularımızı uçağa alıp, kaldırıyoruz. Bu anlamıyla hassasiyetlerimizi koruyacağız ve devam ettireceğiz. Yolcuya ekstra bir eziyet getirecek, 'laptopunu al, laptopunu ver' gibi konuların bu anlamıyla artık çözülmesiyle ABD uçuşlarında yolumuza inşallah devam edeceğimiz için ben de çok mutluyum, memnunum." (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ABD'ye uçuşlarda uygulanan elektronik cihaz yasağı nın yarından itibaren kaldırılmasıyla bir engelin daha aşılmış olacağını kaydetti.İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneğini ziyaret eden Aycı, "Özellikle hükümetimiz başta olmak üzere, Ulaştırma ve Dışişleri Bakanımız, Sayın Başbakanımız ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya çok ciddi destek verdiler. Bu yasağın kalkması için ilgili tüm kurumların başında bulunanlar destek verdi." diye konuştu.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tomografi cihazını Atatürk Havalimanına getirerek, çok önemli bir adım attığını, THY'nin yolcularına yasağı hissettirmemek için bazı yeniliklere gittiklerini ifade eden Aycı, güvenliğe dair cihazların kurulması, uygulanması konusunda ABD'li mercilerle temaslarını yakın şekilde devam ettirdiklerini bildirdi.Aycı, bu sürecin en sonunda nihayete erdiğine dikkati çekerek, "İnşallah yarından itibaren de bu süreci geride bırakmış olacağız. Bir engeli daha beraberce aşmış olacağız." dedi.Türk turizminin yükselişini ve ayak seslerini yeniden duymaya başladıklarını kaydeden Aycı, havacılık sektörünün çift haneli rakamlarla büyümeyi konuştuğunu, THY'nin de artık çift haneli rakamlarla büyümeyi yeniden gündemine aldığını aktararak, ülkede birlik, düzen ve istikrar devam ettiği müddetçe havacılık sektörünün ve şirketlerin büyümeyi sürdüreceğini dile getirdi.ABD'nin ardından İngiltere uçuşlarında da söz konusu yasağın kalkması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aycı, "Bu yasağın kaynağı olan ABD, yapılan çalışmaları olumlu değerlendirip, kafi görüp bu yasağı kaldırıyorsa tabii olan diğer ülkelerin de bunu takip etmesidir ama her ülkenin kendi egemenlik hakları var. Her ülke kendisi değerlendirir, bu anlamıyla kendi kararını verir. Biz, girişimlerimize devam ederiz." diye konuştu.Yasağın ardından ABD seferlerinde yapılacak uygulamaların ancak yarından itibaren görülebileceğini, yetkili otoritelerle beraber uygulamanın yeni halinin tatbik edileceğini ifade eden Aycı, şöyle konuştu:"Bu konuda en iyi aramayı, taramayı gerçekleştiriyoruz. En hassas incelemeleri yapıyoruz. O şekilde yolcularımızı uçağa alıp, kaldırıyoruz. Bu anlamıyla hassasiyetlerimizi koruyacağız ve devam ettireceğiz. Yolcuya ekstra bir eziyet getirecek, 'laptopunu al, laptopunu ver' gibi konuların bu anlamıyla artık çözülmesiyle ABD uçuşlarında yolumuza inşallah devam edeceğimiz için ben de çok mutluyum, memnunum."

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