Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı ve iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmalarını istedi.

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THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Değerli Yolcularımız, "Değerli Yolcularımız, Ramazan Bayram ıyla birlikte özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz.Yolcularımızın yoğunluktan etkilenmemeleri için; Terminale gelmeden önce mobil uygulamamızdan veya internet sitemizden check-in işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını bastırmaları,Check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını 'online check-in / "Bagaj Teslim' yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, Mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan check-in işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz.Türk Hava Yolları olarak tüm yolcularımızın Ramazan Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar dileriz."

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