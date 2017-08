Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Houston kentinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul-Houston seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu. ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası güneyin en büyük kentlerinden biri olan Houston'un sular altında kalmasına yol açarken, yaşanan felakette şu ana kadar en az 5 kişi yaşamını yitirdi

THY'nin Houston seferinin iptal edildiğini resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yolcularına yaptığı duyuruda şöyle denildi:



ABD'nin Houston şehrinde yaşanan sel felaketi nedeniyle havalimanıyla şehir arasındaki ulaşım durduruldu ve havalimanı uçuşa kapatıldı. 28 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz TK-33 numaralı İstanbul-Houston seferimiz ve TK- 34 numaralı Houston-İstanbul dönüş seferimiz iptal edildi.



ABD'DEKİ KASIRGADA EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ



ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası güneyin en büyük kentlerinden biri olan Houston'un sular altında kalmasına yol açarken, yaşanan felakette şu ana kadar en az 5 kişi yaşamını yitirdi.



Meksika Körfezi üzerinden gelen ve Teksas'ın güneyinde etkili olan kasırganın gücü 4'üncü kategoriden 1'inci kategoriye düşmesiyle tropikal fırtınaya dönüşürken, sebep olduğu yağışlar ve seller de can kayıpları yaşanmasına neden oldu.



Teksas eyaletini 1961 yılından bu yana vuran en güçlü kasırga olarak tarihe geçen Harvey, özellikle Houston kentinde aşırı yağışlar ve sellerle büyük bir felaketin yaşanmasına sebebiyet verdi.



Nüfusu 2 milyon 300 bin olan Houston'da sularla kaplanan yollar adeta nehire dönerken, yollar otomobiller yerine botlara, ambulanslara, yardım kamyonlarına ve itfaiye araçlarına kaldı.



Teksas Valisi Greg Abbott, felaketle ilgili yaptığı açıklamada, eyalette toplam 250 otoyolun kapandığını, 19 kentin de afet bölgesi ilan edildiğini kaydetti.



Bölgede Harvey Kasırgası'nın şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bilgisi de teyit edildi. Harvey'in şiddetli şekilde ilk vurduğu 10 bin kişinin yaşadığı Rockport kasabasında daha fazla can kaybı olabileceği belirtiliyor.



Bir saatte yaklaşık 10 santimetreye ulaşan yağış alan Houston'un da içinde olduğu Harris County'de (yönetim bölgesi), sel baskını sonrasında güç kaynağı arızalanan bir devlet hastanesindeki hastalar tahliye edilmek zorunda kalındı.



Meteoroloji yetkililerine göre Harvey Kasırgası çarşamba gününe kadar Teksas'ın güneydoğusunda etkisini sürdürecek.



Ekonomik boyutu yüksek olabilir



Çoğunluğu Houston kentinde olmak üzere 248 bin kişinin elektriksiz kalmasına yol açan kasırga evlerin çatılarını uçurarak ve bazılarını tamamen yıkarak büyük zarar verirken, ağaçların devrilmesiyle yolların kapanmasına ve enerji hatlarının kopmasına da yol açtı.



ABD'nin petrol endüstrisinin kalbinde meydana gelen felaketin ekonomik boyutunun büyük olması bekleniyor. Limanlar, demiryolları ve karayollarının kapalı durumda olması, bir süreliğine ülkenin imalat ve tedarik zincirinin kopmasına neden oldu.



Teksas'ın körfez kıyısındaki önemli petrol ve doğalgaz tesisleri geçici olarak kapatılırken, ABD'nin en büyük petrol şirketi Exxon Mobil, Baytown'daki ikinci büyük rafinerisini kapattığını bildirdi.



Harvey Kasırgası, ABD'nin körfezdeki petrol üretiminin yüzde 24'ünün durmasına yol açtı.



Bu arada, eyaletteki Houston, Dallas, Corpus Christi, Austin ve San Antonio'daki havaalanlarında bir günde en az bin 140 uçuş iptali gerçekleşti.



İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot ve Lowe's mağazalar zinciri de felaket nedeniyle bölgedeki 50'den fazla mağazasını günlerdir kapalı tutuyor.



Halka yollara çıkmama uyarısı



ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS) yetkilileri ve Belediye Başkanı Sylvester Turner, Houston bölgesinde halka yollara çıkmamaları uyarısında bulundu.



"Bu 4 ila 5 gün sürecek. Bu 1'inci gün" diyen Turner, hayati tehlike olmadıkça kurtarma ekiplerinin aranmamasını da istedi.



Katrina benzeri can pazarı



Acil durum ve kurtarma ekiplerinin Houston ve çevresinde 2 binden fazla kişiyi kurtardığı bildirilirdi. Kurtarma çalışmalarına Vali Greg Abbott'un talebiyle ulusal muhafızlar da katılıyor.



New Orleans'ta 2005'te yaşanan Katrina Kasırgası'nı hatırlatan görüntülerin yaşandığı Houston'da, bir çok yerde adeta "can pazarı" yaşandı.



Harvey Kasırgası'nın neden olduğu aşırı yağışlar ve seller yüzünden Houston şehirinin bir çok bölgesinin sular altında kalmasının ardından, pazar günü Houston'daki ana kongre merkezi barınak haline getirilerek 5 bin kişi yerleştirildi.



Katrina Kasırgası sırasında New Orleans'ta 30 bin civarında kişi evlerinden kurtarılarak kentin en büyük futbol stadyumuna yerleştirilmişti.



Trump salı günü felaket bölgesine gidecek



Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü felaket bölgesine giderek incelemelerde bulunması bekleniyor.



Beyaz Saray'dan pazar günü yapılan açıklamada, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk büyük felaket olan Harvey Kasırgası'nın neden olduğu hasarı yerinde görmek üzere bölgeye gideceği bildirildi.



Eski ABD Başkanı George W. Bush, bin 800 kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 milyar dolar civarında maddi zarara yol açan Katrina Kasırgası'nda, felakete karşı federal desteği yavaş ve yeterince vermediği gerekçesiyle büyük tepki toplamıştı.



